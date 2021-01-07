أطلقت المرحلة الـ 16 منها.. 9 معلومات عن مبادرة كلنا واحد

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في الساعات الأخيرة، ظهر اسم مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية على الساحة، بعدما أطلقت الوزارة المرحلة السادسة عشر منها، في إطار مشاركة الأجهزة الأمنية في دعم فئات المجتمع والبسطاء.



وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة " كلنا واحد" إعتبارًا من يوم 10 يناير 2021 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة كلنا واحد بعد إطلاق المرحلة السادسة عشر منها:



1- تأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء.



2- يتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.



3- تم التنسيق مع كل السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.



4- تنتشر الشوادر بالقاهرة فى شارع خلوصى بالأميرية، وأسواق العابد بشارع الترعة فى شبرا، وميدان شيكولاني، وأسواق الشرقية بشارع بورسعيد، وسلسة أولاد رجب فى مدينة نصر، وأمام مسجد السيدة زينب، وأمام مجلس الامة بعابدين، وأسواق رفعت رجب خلف مستشفى حسنى بمدينة نصر، ومحلات سيد أبو نادى فى شارع حيدر بحلوان ومحلات خالد عثمان فى شارع المحطة بحلوان.



5- توجد الشوادر بالجيزة فى ميدان البحوث بالدقى وميدان أم المصريين، وميدان الجيزة، وفى القليوبية بميدان كامليا فى بنها، وبجوار مجمع المدارس فى الخصوص، وفى الاسكندرية فى الكيلو 21 بالعجمي، وكوبرى الزهور بالحضرة الجديدة، ومحطة مصر، وسيد بشر، وغيط العنب، والعوابد وقرى ابيس.



6- فى مطروح توجد بشارع الجلاء، وفى البحيرة امام فتح الله بكفر الدوار وبجوار مسجد التوبة بدمنهور، وميدان النافورة، وكوم حمادة، وفى الغربية سيارة متنقلة، وفى كفر الشيخ خلف مديرية الأمن.



7- تتواجد الشوادر فى المنوفية خلف سوق الجملة، ومحطة شبين، وفى دمياط فى سوق الخضار براس البر ودمياط وكفر البطيخ ودمياط الجديدة، وفى الدقهلية امام استاد المنصورة وبشارع الجيش، وفى لشرقية بشارع الحمام وأسفل الكوبرى الجديد بالزقاويق.



8- وفى بورسعيد تتواجد فى شارع النصر، وفى الإسماعيلية فى شارع شبين، وفى السويس بشارع النيل بالأربعين، وفى جنوب سيناء فى المنشية الجديدة بالطور، وحى النور بشرم الشيخ، وتقام الشوادر فى بنى سويف فى حى الغمراوى وشارع السوق بالواسطى.



9- توجد سيارات متنقلة بالفيوم، وفى المنيا بشارع سكة تلة وبجوار محطة المنيا، وأمام قسم المنيا وشارع الكورنيش، وفى أسيوط بقرية صنبو ونزلة عبد اللاه، والوليدية، وفى سوهاج أمام استاد سوهاج، وفى الوادى الجديد فى قرية الخرطوم والبساتين وناصر، وفى قنا بميدان المحطة ودار الأوقاف بنجع حمادى ةمركز قوص، وفى الأقصر بميدان أبو الحجاج، وفى البحر الأحمر بمدينة الغردقة ميدان الدهار وطريق النصر، وفى أسوان أمام قسم أول وثان وحديقة مسجد الطيبة.



