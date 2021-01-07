توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)

الخميس 07/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "برئاسة المحاسب نشأت معبد" بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي والذي تضمن الإشارة إلى قيام مجلس قروي النويرة بتوزيع 500 كمامة طبية مطابقة للمواصفات مجانا على المواطنين بشوارع المدينة وسائقي سيارات الأجرة والعاملين بالمصالح الحكومية فضلًا عن نشر التوعية بين المواطنين والعاملين بالتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر لتجنب الإصابة بالفيروس، بمتابعة إدارة الأزمات والطوارئ بالوحدة المحلية.

وتواصل الوحدة جهودها اليومية في رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتمهيد الطرق العامة والشوارع الرئيسية، حيث تم القيام بتنفيذ حملة نظافة تم خلالها إزالة 86 طنا من كميات القمامة لمناطق متفرقة بشوارع المدينة، ودائرتي مجلس قروي براوة والعووانة، ومن ناحية أخرى قامت شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة 50 كشاف بمنطقة الشهداء وموقف سيارات الأجرة والمدينة الصناعية وشارع ممدوح مصطفى، علاوة على مراجعة 53 كشافا بقرى الوحدة المحلية لقرية ننا، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة وفض تجمعات الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية وتيسير حركة المرور أمام المارة.
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)
توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كوفيد 19 فيروس كورونا صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على بديل "هاني" أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 19 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يجري حركة تنقلات بين رؤساء 4 قري بمركز إهناسيا.. ويطالبهم بالإعتماد على الأسلوب الميداني في العمل

على طريقة "هيلا هوب".. إزالة التعديات يدويًا في إهناسيا ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف: رفع 331 حالة إشغال وتحرير 26 محضر في حملة مكبرة بإهناسيا

نقل 90 طن قمامة وتحرير 13 محضر بيئة ورفع إشغالات في حملة بإهناسيا ببني سويف

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)

تحرير 13 محضر تمويني وإزالة 125 حالة إشغالات في ببا ببني سويف (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

01:42 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

03:38 م

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

03:03 م

كابيلو يفتح النار على رونالدو

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى