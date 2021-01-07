توزيع 500 كمامة مجانًا على المواطنين وصيانة 50 كشاف إنارة في إهناسيا ببني سويف (صور)

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تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "برئاسة المحاسب نشأت معبد" بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي والذي تضمن الإشارة إلى قيام مجلس قروي النويرة بتوزيع 500 كمامة طبية مطابقة للمواصفات مجانا على المواطنين بشوارع المدينة وسائقي سيارات الأجرة والعاملين بالمصالح الحكومية فضلًا عن نشر التوعية بين المواطنين والعاملين بالتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر لتجنب الإصابة بالفيروس، بمتابعة إدارة الأزمات والطوارئ بالوحدة المحلية.



وتواصل الوحدة جهودها اليومية في رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتمهيد الطرق العامة والشوارع الرئيسية، حيث تم القيام بتنفيذ حملة نظافة تم خلالها إزالة 86 طنا من كميات القمامة لمناطق متفرقة بشوارع المدينة، ودائرتي مجلس قروي براوة والعووانة، ومن ناحية أخرى قامت شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة 50 كشاف بمنطقة الشهداء وموقف سيارات الأجرة والمدينة الصناعية وشارع ممدوح مصطفى، علاوة على مراجعة 53 كشافا بقرى الوحدة المحلية لقرية ننا، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة وفض تجمعات الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية وتيسير حركة المرور أمام المارة.

