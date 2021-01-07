مسلسل "ضربة معلم" يتصدر تريند "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ 35

الخميس 07/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم مسلسل "ضربة معلم" تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بهد عرض الحلقة الـ 35 من احداث المسلسل، التي شهدت تطورات كثيرة.


يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تدور أحداثه حول شخصية "جابر" محمد رجب، الشاب المصرى الذى يأتي من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ"عتال" في إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.



جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.


"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
مسلسل "ضربة معلم" يتصدر تريند "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ 35
مسلسل "ضربة معلم" يتصدر تريند "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ 35

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محمد رجب ضربة معلم

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