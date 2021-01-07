البورصة تربح 10 مليارات جنيه في تعاملات الأسبوع الجاري

حققت مؤشرات البورصة اداء ايجابيا خلال تعاملات اول أسبوع من العام الجديد 2021، وسجلت ارتفاعات جماعية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة" EGX30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستويات 10952.14 نقطة بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، وارتفع ايضا مؤشر " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 0.36% ليصل إلى 2152.69 نقطة، كما طالت الأرتفاعات المؤشر الأوسع نطاقا" EGX100" بنسبة 0.88% ليصل إلى 3125.17 نقطة.

وارتفع رأسمال السوقي خلال تعاملات الأسبوع التى استمرت اربع جلسات فقط إلى 660 مليار جنيه رابحا نحو 10 مليارات جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات هذا اليوم الخميس، في اجازة رسمية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.