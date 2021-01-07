"خنقوها وسرقوا ذهبها".. كشف ملابسات مقتل تاجر وزوجته بالواحات

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على مدار شهر متواصل عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة على العمل لفك طلاسم مقتل تاجر ثمانيني العمر وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة الواحات البحرية، وتبين أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







وورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية مفاده بالعثور على جثتي، تاجر ثمانيني العمر، وزوجته سبعينية العمر، داخل مسكنهما بنطاق القسم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة والتقابل مع ابنة المجني عليهما أربعينية العمر قررت إن والديها يقيمان بمفردهما، واكتشافها سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتها.







شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن 3 أشخاص وراء الجريمة بدافع السرقة.







كما توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من تاجر، 31 سنة، له معلومات جنائية، ومزارع، 33 سنة، له معلومات جنائية، ومزارع، 42 سنة، مقيمين بذات القرية محل إقامة المجني عليهما.







وعقب تقنين الإجراءات أعدت مأمورية وتمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة.









وبمناقشتهما اقر المتهمين الأول والثاني، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، أنهما نظرًا لعلمهما بثراء المجني عليهما، اتفقا على قتلهما وسرقتهما وفي سبيل تنفيذ مخططهما أعد الأول سلاح ناري (بندقية خرطوش) واستعانا بالمتهم الثالث وتوجهوا لمنزل المجني عليهما مستقلين دراجة نارية قيادة المتهم الثالث، ودلفا لداخل المنزل عقب تسلق سوره ولدى مشاهدتهما للمجني عليه باغته الأول بالضرب بجسم السلاح الناري على رأسه فأودى بحياته.







وواصل المتهمين اعترافاتهم أنهم حال محاولة المجني عليها الاستغاثة قام الثاني بكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها واستوليا على المسروقات وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.