بهذه الكلمات.. دينا الشربيني تهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

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تحرص الفنانة دينا الشربيني، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية تهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قالت "عيد ميلاد مجيد لكل اخواتنا .. كل سنة وأنتم طيبين وبخير".





يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان"، والذى عرض في رمضان الماضي 2020 وشارك في بطولته مصطفى فهمى