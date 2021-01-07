إلغاء مجازاة أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء فعاقبتها الجامعة

إلغاء مجازاة أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء فعاقبتها الجامعة
الخميس 07/يناير/2021 - 03:16 م
هدير حمزة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذة جامعية بقسم المناهج بكلية التربية الرياضية إحدي الجامعات المرض،ن عقوبة اللوم، لما نُسب اليها من خروجها علي مقتضيات الواجب الوظيفي الجامعي، وذلك لبطلان التحقيق المُجري معها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة بصدور قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم علي الاستاذة الجامعية، على سند من خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامها بتقديم شهادة موثقة بالشهر العقاري لصالح طالب في دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وتغليبها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ولم ترتض الطاعنة بالعقاب مما جعلها تطعن عليه وتدفع بمخالفته للواقع والقانون.