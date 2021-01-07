إلغاء مجازاة أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء فعاقبتها الجامعة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذة جامعية بقسم المناهج بكلية التربية الرياضية إحدي الجامعات المرض،ن عقوبة اللوم، لما نُسب اليها من خروجها علي مقتضيات الواجب الوظيفي الجامعي، وذلك لبطلان التحقيق المُجري معها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

بداية الواقعة بصدور قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم علي الاستاذة الجامعية، على سند من خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامها بتقديم شهادة موثقة بالشهر العقاري لصالح طالب في دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وتغليبها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ولم ترتض الطاعنة بالعقاب مما جعلها تطعن عليه وتدفع بمخالفته للواقع والقانون.

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