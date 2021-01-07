بارما يقيل مدربه ليفيراني

الخميس 07/يناير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أعلن نادي بارما المتعثر اليوم الخميس، إقالة المدرب فابيو ليفيراني، بعدما فاز مرتين في 16 مباراة هذا الموسم.

تولى ليفيراني (44 عاماً) المسؤولية في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً للمدرب روبرتو دافيرسا، لكنه سيترك منصبه عقب الخسارة 0-3 أمام أتالانتا، حيث يقبع في منطقة الهبوط بالوجود في المركز 18 برصيد 12 نقطة.

وقال النادي في بيان: "يستطيع نادي بارما أن يؤكد إعفاء فابيو ليفيراني من مهام عمله كمدرب للفريق الأول، يود النادي أن يشكر ليفيراني وجهازه الفني، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وذكرت تقارير إعلامية أن دافيرسا 45 عاماً، الذي يستمر عقده مع بارما حتى يونيو (حزيران) 2022، سيعود إلى منصبه.

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