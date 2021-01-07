الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية

الخميس 07/يناير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر


استكمالًا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، أطلق الهلال الأحمر المصري عددا من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية علي مدار أربعة أيام بقريتي سلامون بحري مركز الشهداء، والحلامشة مركز بركة السبع، كما تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين، بالإضافة إلى توزيع شنط الحماية والنظافة الشخصية لعدد ٩٠٠ مستفيد.

وبالتزامن، توالت حملات الهلال الاحمر المصري للتطعيم ضد الانفلوانزا الموسمية، حيث استهدفت الحملات ٣٥٠ مستفيدا بقرى بركة السبع وشبين الكوم وهورين ومنوف بمحافظة المنوفية على مدار اليومين الماضيين في إطار حملات مبادرة "حمايتك أمانة" والتي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ديسمبر الماضي مستهدفة كبار السن بدور رعاية المسنين بالمحافظات والتي سوف تمتد لتشمل الأطفال بدور رعاية الأيتام أيضا.

وأكد الدكتور هاني الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري، علي أن تلك القوافل الطبية والحملات تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري المستمرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا كجهاز مساند للسلطات في أوقات الأزمات والكوارث.
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية
الهلال الأحمر المصري يطلق قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية

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