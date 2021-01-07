وزير الأوقاف يكرم 4 مديرين بهيئة الأوقاف

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كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس ثلاثة مديرين بهيئة الأوقاف المصرية كنائبين عن مناطقهم نظرًا لما حققته هذه المناطق من إنجازٍ وتميزٍ كبير في تحصيل الإيرادات واستيداء حق الهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020 2021م.



هم: عصام محمد صالح – مدير عام منطقة طنطا، محمود عوض النجدي – مدير عام منطقة الدقهلية، خالد حمودة فودة – مدير عام منطقة كفر الشيخ.



كما كرم محمد عبد الغفار محمد عبد الباقي – مدير عام منطقة بني سويف، الذي بلغ سن المعاش أمس الأربعاء الموافق 6 1 2021م، وذلك لجهوده خلال الفترة الماضية وحرصه على التفاني في عمله حتى آخر يوم عمل في وظيفته.





اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، تجديد إيفاد كل من الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد، مفتش أول بالديوان العام، والشيخ بشير أحد محمود حسن عيسى، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومبان – بدولة الكاميرون.



وأعلنت وزارة الاوقاف -في بيان - عن إطلاق مسابقة ثقافية كبرى للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، وذلك على النحو التالي: الفرع الأول أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28، 29، 30) من القرآن الكريم، وهي: (قد سمع، تبارك، عم )، مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.



وأضافت الوزارة في بيان لها: أن الفرع الثاني هو الثقافة الفقهية وتتناول كتابين، وهما: قواعد الفقه الكلية.



فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.. الفرع الثالث: مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، في ضوء كتاب “مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة” وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه، الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، الفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية، ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات.



وأشارت إلى أن الجوائز ألف جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين في كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، وعشرة آلاف جنيه للأول في كل فرع بشرط حصوله على 75% في التصفية النهائية، سبعة آلاف جنيه للثاني في كل فرع بشرط حصوله على 70% في التصفية النهائية.



وأكمل: "خمس جوائز تفضيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع في كل فرع بشرط الحصول على 60% في التصفية النهائية".