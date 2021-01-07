"رويترز": الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على منتجات الحديد والصلب التركية

الخميس 07/يناير/2021 - 03:06 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا، اعتبارا من غد الجمعة، استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وتراجع استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب، أربعة بالمئة في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 بالمئة من 2.8 بالمئة، لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.

 

وقد أفاد التحقيق،  بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي. وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

 

وبدأ التحقيق، في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين. وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضا في يوليو.

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