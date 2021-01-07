عبد الله الخطيب مدافع الاتفاق يخضع لعملية جراحية ناجحة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أجرى عبدالله الخطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي عملية جراحية اليوم الأربعاء أسفل البطن بمستشفى السعودي الألماني بالدمام.


وأكد الاتفاق أن عبدالله الخطيب يحتاج للتأهيل خلال الفترة القادمة ومن المُتوقع ان يغيب عن المباريات لمدة ستة أسابيع يخضع بعدها لفحوصات من أجل تحديد مدة الدخول للتدريبات الجماعية.


يُذكر أن الخطيب كان قد أنتقل لصفوف الاتفاق قادماً من اهلي جدة خلال الموسم الماضي وذلك لمدة ثلاثة سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية من أجل تدعيم خط دفاع الاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالله الخطيب الدوري السعودي

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ ساعة الا ربع

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل "هاني" أمام سيراميكا كليوباترا

منذ نصف ساعة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يصدم العالم بشأن مواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. لاعب الاهلي السعودي يخضع لعملية جراحية

"جدو" يخضع لجراحة ناجحة بالوجه (صورة)

ضربة قوية ليفربول

نجم ليفربول يخضع لعملية جراحية

لاعب الهلال يطير لألمانيا.. والفريق يواصل استعداداته للشباب

الهلال يعلن نجاح جراحة سلمان الفرج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 م

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

موسيماني يستقر على بديل "هاني" أمام سيراميكا كليوباترا

02:41 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى