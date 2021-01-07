وضع كورونا في مصر.. "الفجر" تنشر 4 معلومات تهمك

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يوما بعد الاخر يتبدل حال فيروس كورونا داخل محافظات مصر، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نسب الشفاء والإصابات ووضع المستشفيات أيضا، وذلك حسب ما يعلن المختصين عن هذا الشأن في البلاد.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



79.6%.. نسبة التعافي

وحسب بيانات وزارة الصحة، فنسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بلغت 79.6% بعد وصول عدد المتعافين 115975 حالة.



145590 حالة كورونا

ووفقا للوزارة، فإجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و7975 حالة وفاة.



حالتين وفاة بين الأطفال

وشهدت البلاد خلال الساعات الأخيرة، حالتين وفاة بين الأطفال حيث توفيت الطفلة "جوري.م" سنة وأربعة أشهر، مقيمة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية، وقد تم احتجازها داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية قبل 10 أيام لتلقي العلاج اللازم، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث انتقل لها عدوى الإصابة عن طريق والدتها التى تعمل ممرضة بإحدى المراكز الطبية الحكومية بمدينة دمنهور.



كما لقى الطفل عبدالله شريف رفعت غنيم، مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى قويسنا العام، عقب تدهور حالته الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعى.



تحركات جديدة للصحة

وقالت تقرير إن وزارة الصحة ستكشف عن البروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا من الأطفال خاصة وأن نسبة إصابة الأطفال في الموجة الثانية واضحة، ولكنها إصابات بسيطة، وينتقل الفيروس للأطفال عن طريق الرذاذ التنفسي أو لمس الأسطح.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

