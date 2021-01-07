أسعار الذهب تخسر 10 جنيه في الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 07/يناير/2021 - 02:56 م
تعرضت اسعار
الذهب في مصر لتراجعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد سلسل من الارتفاعات
استمرت طول تعاملات الايام الماضية من هذا الأسبوع.
وانخفض سعر جرام الذهب اليوم بقيمة 10 جنيهات، ليصل جرام
الذهب عيار 21 إلى 838 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو
718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 958 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا