عثمان 41.. القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 41

الخميس 07/يناير/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
تصدر مسلسل قسيامة عثمان الحلقة 41 محركات البحث جوجل اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 بعد عرض الحلقة الجديدة أمس وتضمنت العديد من الاحداث المثيرة والشيقة، حيث يتم عرض قيامة عثمان كل أربعاء من كل اسبوع، وفي حالة عدم مشاهدة الحلقة في موعدها الأساسي يمكن مشاهدتها كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة مساءا عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك.

عثمان 41.. القنوات الناقلة لعرض حلقات المسلسل
يتم عرض عثملن 41 أي مسلسل قيامة المؤسس عثمان كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضا يتم عرضه عبر موقع قصة عشق بعد نهاية عرضه بالقناة الرسمية.

ويتم عرض حلقة 41 من مسلسل قيامة عثمان عبر كل من القنوات التالية:
قناة atv التركية.
قناة اليرموك.
قناة الفجر الجزائرية.
موقع قصة عشق.

ويذكر أن مسلسل قيامة عثمان انطلق في نهاية عام 2019 واستمر عرضه حتى بداية شهر رمضان الكريم، ومن ثم تم وقف المسلسل وتم استكمال خلال الفترة الماضية.

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