87.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الخميس 07/يناير/2021 - 02:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اقتراب عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 87.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، 63 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 883 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

 

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