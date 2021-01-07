ضبط شيش وتحصل غرامة عدم الالتزام بالكمامة من 30 مواطنًا ببني سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

كثفت الوحدة المحلية لمدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد شاهين رئيس المدينة جهودها لتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا حيث تم القيام برش وتعقيم مبني الوحدة المحلية لمدينة الفشن والمركز التكنولوجي ورش عدد من الشوارع وبعض المصالح الحكومية بمواد مطهرة وكلور للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة شارك فيها العقيد محمود مهني مامور مركزشرطة الفشن لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية داخل أماكن التجمعات حفاظا على الصحة العامة وكذلك مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 مواطنًا مخالفا ارتداء الكمامة الواقية وتم تحصيل الغرامة الفورية تطبيقا للقانون كما تمكنت الحملة من ضبط 45 شيشة بعدة مقاهي وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالمرور على الوحدة الصحية بعزبة الفنت وتلاحظ غياب 3 أطباء و6 من العاملين بالوحدة الصحية وتم اتخاذ القانونية اللازمة ضدهم.

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