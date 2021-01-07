موسيماني يستقر على بديل "هاني" أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد رمضان "بيكهام" في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويجهز المدرب الجنوب إفريقي أحمد "بيكهام" للاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا بعد تأكد غياب محمد هاني الذي جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا إيجابية.

وكان بيكهام قد شارك في مركز الظهير الأيمن في تشكيل الأهلي خلال 3 مباريات أمام كلا من سونيديب بطل النيجر في مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي مباراة وادي دجلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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