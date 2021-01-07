أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
أجمل رسائل تهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2021

نقدم لكم في السطور التالية أجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث تأتي أعياد الميلاد من كل عام وتجلب معها الفرحة والسعادة للعالم أجمع الذي يحتفل بقدوم عام جديد مليء بالتفاؤل وتبدأ الاستعدادات لأعياد الميلاد مع مطلع شهر ديسمبر من كل عام وتشمل الإستعدادات تعليق الأنوار والزينة على أوجه المحلات والمنازل وتزيين شجرة الميلاد بالألعاب المُلونة والزينة وشراء الملابس الجديدة للأطفال. 

وعن أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد إليكم التالي:
يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم. 
العدرا بتوبها تغطيك الرب بنوره يحميك يسوع بقلبه يخبيك وبميلاده أهنئك. 
ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا. 
خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا أطيب قلب. 
أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها كل عام وأنتم بخير. 
يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

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