التخطيط تعتمد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسي للمراكب على كورنيش النيل

الخميس 07/يناير/2021 - 02:15 م
نهر النيسل
نهر النيسل
الفجر الاقتصادي

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي اعتماد مبلغ 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020/2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة.

 

وأكدت هالة السعيد حرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية والتاريخية منها كذلك، متابعة أن الاعتماد جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مؤتمر المتحف المصرى الكبير والتي من بينها إنشاء مرسي للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد على بشبرا وذلك للمساعدة في نقل الزائرين للقصر وتفادي الكثافة المرورية المحيطة به.

 

وأوضحت السعيد أن مشروع إنشاء المرسي النيلي للمراكب يندرج تحت المشروع الرئيسي "ترميم الآثار الاسلامية والقبطية"، لافتة إلي الاهتمام التي توليه الدولة حاليًا بترميم المنشآت التاريخية، حيث جاء اعتماد المبلغ في ضوء أعمال التطوير الجارية بقصر محمد علي.

 

وتابعت السعيد أن مشروع ترميم قصر محمد علی تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه له ثم تعزيزه بمبلغ 82 مليون جنية ليصبح إجمالي المعتمد للمشروع مبلغ 182 مليون جنيه بخطة العام المالي 2020/2021 .

 

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم (467) لسنة 2020 جاء ببإعادة تخصيص مساحة (1050 م۲) لصالح المجلس الاعلى للاثار لاستخدامها في انشاء مرسی للمراكب على الكورنيش وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي.

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