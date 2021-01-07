رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس يوجه نصائح لتقوية المناعة والوقاية من كورونا (فيديو)

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قال الدكتور أشرق عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن التغذية الصحية السليمة التي تحتوى على الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن هي أسلوب هام للحفاظ على الصحة عمومًا، والوصول لمناعة متكافئة تحمي صاحبها من الإصابة بالأمراض.



وأضاف "عقبة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن استخدام المكملات الغذائية أو الفيتامينات بكثرة وبشكل عشوائي ليس له ضرورة في حال عدم الإصابة بفيروس كورونا أو حال عدم وجود أمراض.



وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، أنه يمكن استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية لمن يعاني من الأمراض أو للسيدات الحوامل والمرضعات أو لأصحاب الأمراض المزمنة، مشددًا على ضرورة تغيير الأنماط الصحية واستنشاق هواء نظيف، وشرب سوائل بكثرة، والنوم بشكل كافي، والابتعاد عن التدخين والمخدرات والتغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن الضغوط النفسية والشائعات والأكاذيب، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت أن هذه العادات تحسن المناعة وتجعل صاحبها في مأمن من الإصابة بالأمراض المزمنة والوبائية والالتهابات.

