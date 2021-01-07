تجديد إيفاد إمامين للكاميرون

الخميس 07/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد


اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس تجديد إيفاد كل من: الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد مفتش أول بالديوان العام والشيخ بشير أحد محمود حسن عيسى إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومبان – بدولة الكاميرون.
أعلنت وزارة الاوقاف عن إطلاق مسابقة ثقافية كبرى للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، وذلك على النحو التالي: الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28، 29، 30) من القرآن الكريم، وهي: (قد سمع، تبارك، عم )، مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أن الفرع الثاني هو الثقافة الفقهية وتتناول كتابين، وهما: قواعد الفقه الكلية.
فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.. الفرع الثالث: مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، في ضوء كتاب “مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة” وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه، الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، الفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية، ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات

وأشارت إلى أن الجوائز ألف جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين في كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، وعشرة آلاف جنيه للأول في كل فرع بشرط حصوله على 75% في التصفية النهائية، سبعة آلاف جنيه للثاني في كل فرع بشرط حصوله على 70% في التصفية النهائية.

وأكمل: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع في كل فرع بشرط الحصول على 60% في التصفية النهائية.

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