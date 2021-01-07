كابيلو يفتح النار على رونالدو

الخميس 07/يناير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إنتقد فابيو كابيلو المدير الفني لفريق الكرة السابق بنادي يوفنتوس الإيطالي ومحلل قنوات سكاي سبورتس أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب البيانكونيري خلال مواجهة ميلان.


وقال كابيلو أنها ربما تكون أسوأ مباراة لرونالدو مع اليوفي خاصةً أن الفوز تحقق بدونه في الوقت الذي كانت فيه وتيرة المباراة عالية كان لابد للدون أن يظهر بصمته الحقيقية.


وشارك رونالدو طوال المباراة أمام ميلان، لكنه لم يكن مؤثرًا بل إنه اختفى تمامًا على أرض الملعب، بالرغم من فوز فريقه على ميلان بنتيجة (3-1)، بالجولة 16 من الدوري الإيطالي.


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