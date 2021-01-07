محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف و38 طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 07/يناير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين "حتى اليوم الخميس" قد وصل إلى 124 ألف و38 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

كما أكد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشًدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، منوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

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