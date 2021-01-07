طريقة سهلة لتحضير سلطة الملفوف

مقادير سلطة الملفوف

- الملفوف الأخضر : 1 حبة (كبير الحجم)

- الخل : 4 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة





طريقة تحضير سلطة الملفوف

افتحي الملفوف واغسليه جيداً، وقطعيه إلى شرائح من الأعلى إلى الأسفل على أن تكون رفيعة قدر الإمكان.

ضعي الملفوف في وعاء عميق.

أضيفي الملح والفلفل إلى الملفوف، ثم الخل والزيت النباتي وزيت الزيتون وتقلب المكونات جيداً.