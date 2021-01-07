شيش طاووق في المنزل.. وصفة سهلة التحضير

نقدم لكِ وصفة سهلة التحضير وطريقة عمل شيش طاووق في المنزل بمكونات بسيطة جدا بدلا من بذل المجهود أو سرائها بتكاليف باهظة من المطاعم:





مقادير وصفة شيش الطاووق

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة





طريقة تحضير وصفة شيش الطاووق

في وعاء عميق، ضعي مكعبات صدر الدجاج.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

شُكّي قطع الدجاج بأسياخ الخشب.

ضعي أسياخ الشيش طاووق بصينية الفرن.

أدخلي الصينية للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200 مع التقليب حتى يتحمر من جميع الجهات.