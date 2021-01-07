شيش طاووق في المنزل.. وصفة سهلة التحضير

الخميس 07/يناير/2021 - 02:20 م
شيش طاووق
شيش طاووق
نقدم لكِ وصفة سهلة التحضير وطريقة عمل شيش طاووق في المنزل بمكونات بسيطة جدا بدلا من بذل المجهود أو سرائها بتكاليف باهظة من المطاعم:

مقادير وصفة شيش الطاووق
- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات)
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : فصّان (مهروس)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير وصفة شيش الطاووق
في وعاء عميق، ضعي مكعبات صدر الدجاج.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون.
غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
شُكّي قطع الدجاج بأسياخ الخشب.
ضعي أسياخ الشيش طاووق بصينية الفرن.
أدخلي الصينية للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200 مع التقليب حتى يتحمر من جميع الجهات.

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ ساعة و نصف

طبيب يصدم العالم بشأن مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 م

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

02:05 م

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى