بعد رصد 10 إصابات بكورونا.. هل تغلق الحضانات مرة أخرى؟

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تطبق وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات احترازية مكثفة لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 10 إصابات داخل 11 حضانة على مستوى الجمهورية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وضع الحضانات وسط الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من أزمة كورونا.



10 إصابات بكورونا في الحضانات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رصد 10 إصابات لأطفال بفيروس كورونا، داخل 11 حضانة على مستوى الجمهورية.



غلق الحضانات

وبعد رصد الإصابات، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة.



تقليل الكثافة

وبناء عليه، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50 %، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



شروط استمرار الحضانات

واشترطت وزيرة التضامن، لاستمرار العمل بالحضانات، توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلزام جميع العاملين في الحضانات بارتداء الكمامات.



كما وجهت بتوفير غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.