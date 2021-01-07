الصين: منع سكان شيغياتشوانغ من المغادرة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:19 م
الصين
الصين
وكالات

منعت السلطات الصينية، اليوم الخميس، كافة السكان من مغادرة مدينة شيغياتشوانغ، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

 

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن الإقليم سجل 51 من بين 52 إصابة محلية، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

 

ولفتت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

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