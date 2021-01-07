محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

الخميس 07/يناير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد طه

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتوزيع 2500 كرتونة مواد غذائية، للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مدن المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ، أن ذلك بغرض تقديم كافة أوجه المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا، والتخفيف عنهم، حرصًا من الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، وكلف اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، بمتابعة عملية توزيع الكراتين بمختلف مدن المحافظة.

وجه اللواء حنفي، أن تكون آلية التوزيع عن طريق مرور مسئولى التضامن الاجتماعى بكل مدينة على الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم هذة المساعدات لهم في بيوتهم، وذلك منعًا لعملية التكدس وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين الأكثر احتياجًا،  لافتًا إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير حياة كريمة بقرى ومدن المحافظة، لوصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مشددًا على الإلتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاجراءات الإحترازية والوقائية.
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً
محافظ البحر الأحمر: توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

أخبار تهمك

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعتين

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 20 ساعة

طبيب يصدم العالم بشأن مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 م

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

02:05 م

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى