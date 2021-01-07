وصفات مذهلة لبشرة مشرقة ونضرة قبل الزفاف.. جربيها

الخميس 07/يناير/2021 - 02:05 م
ماء الورد
ماء الورد
هناك مجموعة من الوصفات المنزلية السريعة والسهلة التي ستساعدك في الحصول على بشرة أكثر شباباً وتكون  نضرة ومشرقة دائما وخالية من أي شوائب قبل حفل زفافك:

عصير الليمون
دلكي وجهك بعصير الليمون الطازج واتركيه ربع ساعة، بعدها شطفيه بالماء العادية، للتخلص من البقع الداكنة والنمش والخطوط الدقيقة

ماء الورد 
امزجي ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وبضع قطرات من الغليسرين ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على بشرة وجهك باستخدام قطعة قطنية. 
كرري ذلك كل ليلة قبل النوم.
يساعد في تقليل الانتفاخات تحت العين وإزالة الاوساخ من البشرة.

حليب جوز الهند
ضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة وصحية ونضرة دائما.

الخيار والزبادي
امزجي كمية كافية من الزبادي والخيار المبشور، وضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة. 
بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ لتنقية البشرة من الشوائب

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