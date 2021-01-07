الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام سيراميكا كليوباترا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به إيجابية.

ويغيب هاني عن مباراة الغد حيث أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن اللاعب سيخضع لمسحة طبية يوم السبت المقبل لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية والعودة للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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