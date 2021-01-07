بورصة دبي تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع 0.75%

الخميس 07/يناير/2021 - 02:04 م
بورصة دبي المالية
بورصة دبي المالية
وكالات

أقفل سوق دبي المالي اليوم مرتفعًا بنسبة 0.75% عند مستوى 2626 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 404 ملايين درهم.

وارتفعت أسهم 28 شركة من أصل 37 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 7 شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

 

وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 134 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 5% مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي 31 ديسمبر 2020.

 

وأقفل سهم "الاتحاد العقارية" مرتفعًا بنسبة 1% عند 0.293 درهم، وبتداولات قاربت 70 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ديار للتطوير" بنسبة 2.5% عند 0.292 درهم، وبتداولات قاربت 34 مليون سهم.


وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1% عند 3.92 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 4.69 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

 

وأكثر الأسهم تداولاً سهم "سوق دبي المالي" مرتفعًا بنسبة 6.3% عند 1.18 درهم، وبتداولات قاربت 104 ملايين سهم.

 

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية:

 

 

أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعًا بنسبة 0.68%، عند مستوى 5164 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 427 مليون درهم.

 

 

وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 119 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 2% مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي 31 ديسمبر 2020.

 

 

وأقفل سهم "الدار العقارية" مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 3.21 درهم، وبتداولات تجاوزت 28 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "رأس الخيمة العقارية" بنسبة 5.9% عند 0.541 درهم، وبتداولات قاربت 28 مليون سهم.

 

 

وانخفض سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 1% عند 3.87 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 1.8% عند 13.5 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم

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