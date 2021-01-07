انتهاء حظر التجول في مدينة واشنطن

الخميس 07/يناير/2021 - 02:00 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، انتهاء حظر التجول في مدينة واشنطن، ووصول تعزيزات أمنية إلى محيط مبنى الكونجرس.

 

وقد أعلنت شرطة واشنطن، مقتل 4 أشخاص في أعمال العنف التي شهدتها المدينة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن قائد شرطة واشنطن، اعتقال 52 شخصًا فيما يتعلق باقتحام الكونجرس.

 

واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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