لصاحبة البشرة السمراء.. هذه الأفكار تفيدك عند تطبيق المكياج

الخميس 07/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء وترغبين في تطبيق مكياج يتلائم مع ملامحك المميزة، نقدم لك مجموعة من الأفكار التي تفيدك عند تطبيق المكياج للحصول على مكياج جذاب يتلائم مع بشرتك.

مكياج عيون غليتر وروج نيود
مكياج العيون الغليتر من أفضل أساليب المكياج للبشرة السمراء، كونه يضيء العينين والبشرة ويجعلها تبدو أفتح وأكثر توهجاً، ويناسب هذا المناسبات والسهرات الليلية.

مكياج بألوان دافئة
اعتمدي مكياج عيون سموكي ناعم بألوان دافئة مثل البني أو البيج أو البرونزي، وبلمسة لامعة.

مكياج شفاه غليتر
يعتبر من أبرز صيحات المكياج ويلائم صاحبات البشرة السمراء، ويجب أن تعتمديه بألوان جريئة لإبراز شفتيك بطريقة أنثوية تلفت الأنظار إليك.

مكياج عيون أخضر
أحد أفضل ألوان مكياج العيون التي تتناغم مع البشرة السمراء، اعتمديه مع لمسة من ظل العين الأصفر والرموش الاصطناعية الكثيفة، واستخدمي لون نيود على الشفاه.

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