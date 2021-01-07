حالا.. طرق سهلة وبسيطة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي





يبحث المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات عن خطوات وطرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة، حيث قررت وزارة القوى العاملة فتح باب الاستعلام عن مواعيد نزول الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة أمام كل المواطنين المستفيدين بها داخل مختلف المحافظات، وهذا عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الأرقام الهاتفية الخاصة بالوزارة.





وهناك طرق سهلة وبسيطة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي وهي كالتالي:

- سجل دخولك إلى موقع وزارة القوى العاملة.

- اختر خدمة الاستعلام عن مبادرة عمال اليومية برقم البطاقة.

- اكتب رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على استعلم.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خصصت الحكومة المصرية رابط مباشر للمواطنين للقدرة على إجراء الاستعلام عن مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهذا من أجل التسهيل على المواطنين المستفيدين من المنحة والتي تقدر قيمة الدفعة الواحدة فيها بنحو 500 جنيه مصري.



