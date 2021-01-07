ارتفاع المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو

الخميس 07/يناير/2021 - 01:48 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
الفجر الاقتصادي

ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن التضخم ظل في نطاق سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام في ظل التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية وارتفاع أسعار النفط وبدء تعافي الاقتصاد.

 

وأظهرت بيانات أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وهو دون توقعات المحللين لقراءة عند سالب 0.2 بالمئة، لكنه يتفق كثيرا مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.

 

وأظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية صعود المعنويات الاقتصادية إلى 90.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 87.7 في نوفمبر تشرين الثاني، فيما كانت التوقعات تشير لزيادة إلى 90 نقطة.

 

ويرجع الفضل بالأساس في هذه القراءة الأفضل إلى تحسن في المعنويات في الصناعة إلى -7.2 نقطة من -10.1 نقطة وبين المستهلكين إلى -13.9 نقطة من -17.6 نقطة.

 

من ناحية أخرى، قال يوروستات إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بما يزيد كثيرا عن التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني مع شروع الدول في أنحاء أوروبا في إعادة فرض قيود مكافحة الجائحة.

 

وتراجعت مبيعات التجزئة 6.1 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 3.4 بالمئة على أساس شهري وارتفاعها 0.8 بالمئة على أساس سنوي

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