بيدري: لم أسجل هدفاً بالرأس في حياتي

قال لاعب الوسط الواعد في تصريحات بعد المباراة الذي احتضنه ملعب سان ماميس: "لم أسجل في حياتي هدفاً بالرأس".





وحول الهدف الثاني الذي صنعه بالكعب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوضح صاحب الـ18 عاماً: "ميسي تحدث معي لحظة لعب الكرة بالكعب، إذا لم يلفت انتباهي لوجوده، لما كنت رأيته، ولكنه أتى من الخلف، ولحسن الحظ أن الحارس كان خارج المرمى".







كما أبدى بيدري سعادته الكبيرة بانتصار الفريق، وعلى المستوى الشخصي بهدفه وبصناعة الهدف الثاني، إلا أنه شدد على ضرورة الاستمرار بنفس الأداء، لأن المشوار لا يزال طويلاً.