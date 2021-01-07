بيدري: لم أسجل هدفاً بالرأس في حياتي

الخميس 07/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
كشف بيدرو غونزاليس "بيدري"، الذي تألق في انتصار فريقه الصعب على بلباو 3-2، بتسجيل هدف، وصناعة آخر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لـ"الليغا"، أنه لم يسجل هدفاً بالرأس من قبل، في إشارة لهدف التعادل الذي سجله بالرأس.



قال لاعب الوسط الواعد في تصريحات بعد المباراة الذي احتضنه ملعب سان ماميس: "لم أسجل في حياتي هدفاً بالرأس".



وحول الهدف الثاني الذي صنعه بالكعب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوضح صاحب الـ18 عاماً: "ميسي تحدث معي لحظة لعب الكرة بالكعب، إذا لم يلفت انتباهي لوجوده، لما كنت رأيته، ولكنه أتى من الخلف، ولحسن الحظ أن الحارس كان خارج المرمى".



كما أبدى بيدري سعادته الكبيرة بانتصار الفريق، وعلى المستوى الشخصي بهدفه وبصناعة الهدف الثاني، إلا أنه شدد على ضرورة الاستمرار بنفس الأداء، لأن المشوار لا يزال طويلاً.



واختتم: "مباراة اليوم كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نعرف طريقة لعب الخصم، وهي البحث عن سرعة إينياكي ويليامز، ورغم أن الهدف الأول كان ضربة قوية لنا، إلا أننا استطعنا إيقافه، وعدنا في النتيجة وبالنقاط الثلاث المهمة جداً".

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