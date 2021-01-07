البلجيكية ميرتنز تنسحب من بطولة أبوظبي للتنس

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، انسحاب البلجيكية إليسه ميرتنز من بطولة أبوظبي، اليوم الخميس، بسبب إصابة في كتفها الأيمن، قبل ساعات من افتتاح مبارياتها في موسم 2021.







أوقعت القرعة اللاعبة المصنفة 20 عالمياً في مواجهة الفرنسية أليز كورنيه في الدور الأول لأولى بطولات الموسم في الإمارات، لذا ستلعب بدلاً منها اليونانية فالنتيني جراماتيكوبولو.







واضطرت ميرتنز (25 عاماً) للانسحاب أيضاً من منافسات الزوجي، حيث كانت ستلعب مع لاعبة روسيا البيضاء، أرينا سبالينكا.







وستأمل ميرتنز في التعافي سريعاً قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة بملبورن في 8 فبراير (شباط).