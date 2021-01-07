طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

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قال الدكتور حسام أمين، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه لم يظهر "كوفيد 20" حتى الآن، ولكن الفيروس شهد تحورات جعلته أكثر انتشارا، وأقل حدة عن الموجة الأولى.



وكشف "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أنه لو جلس شخص مصاب بالفيروس مع آخر سليم لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو تزيد، فأن فرصة انتقال العدوى تكون كبيرة، بعكس لو جلسوا معا لمدة قصيرة دقيقة أو دقيقتين قد لا تنتقل العدوى.



واعتبر أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن لقاحي فايزر وموديرنا هم الأكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن اللقاح الصيني نتائجة مبشرة.

