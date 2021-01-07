عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

الخميس 07/يناير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
تواصل النادي الأهلي مرة أخرى مع إدارة فريق الإتحاد السكندرى لقطع إعارة عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول المعار لصفوف الفريق السكندري.

وهناك اتجاه من قبل مسؤولي القلعة الحمراء لعرض صلاح محسن ومبادلته بضم عمار حمدى، وذلك فى ظل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، فى عودة اللاعب لاقتناعه الكبير بإمكانياته الفنية.

ويأتى تمسك الأهلى بإعادة عمار حمدى وقطع إعارته بعد تعثر المفاوضات مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، جناح فريق صن داونز لأسباب مادية.

وتعاقد نادى الأهلى فى الأيام الماضية، مع والتر بواليا من صفوف الجونة لمدة 4 سنوات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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