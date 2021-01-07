نجوى كرم تهدي الإمارات أغنية "زايد مجدها"

الخميس 07/يناير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أجدد أعمالها الغنائية بعنوان "زايد مجدها" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، والتي تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

أغنية جديدة تتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، وفاجأت بها جمهورها الإماراتي بشكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.

وتستعد نجوى كرم لخطف قلوب جمهورها الإماراتي بتقديم أغنيتها الجديدة لأول مرة لايف خلال حفلها الغنائي المنتظر في مهرجان دبي للتسوق، والذي يجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس على مسرح مركز دبي التجاري العالمي مساء الجمعة 15 يناير.

وتعيد هذه الإطلالة شمس الأغنية لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي وتقدم خلالها العرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبي"، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف في عدة مناطق في لبنان، وتأتي الحفلة المنتظرة في دبي من تنظيم مومنتس ايفنتس.


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نجوى كرم اغنية زايد مجدها

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