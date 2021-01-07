القبض على المتهم بطعن أمين شرطة أثناء حملة للتفتيش على الكمامات ببنها

الخميس 07/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تمكنت مباحث القليوبية من القبض على سائق توك توك المتهم بطعن "شرطي" في منطقة كفر الجزار بدائرة مركز بنها، حيث طعن المتهم المجني عليه، أثناء حملة للتفتيش على الكمامات على طريق "كفر الجزار - بنها".

وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، وإرسال السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا يفيد طعن سائق توك توك، أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتبين أنه أثناء عمل حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار للتفتيش على ارتداء الكمامات، حاول أمين شرطة استيقاف توك توك، فطعنه سائقه وفرا هاربا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.

و حددت الأجهزة الأمنية شخصية المتهم، حيث تبين أنه شاب عمره لا يتجاوز الـ 20 عاما، ويدعى "م.ع"، وشهرته "اللمبي"،
وكشفت التحريات أنه أثناء استيقاف أمين الشرطة، مركبة توك توك، بدون لوحات، وتشاجر قائده، ويدعى "م.ع" 20 عاما، وشهرته "اللمبي"، وبصحبته اثنين أخرين بالتشاجر مع أمين الشرطة، ثم استخرج المتهم "مطواة" وطعنه وأحدث به جرح شبه نافذ بالجانب الأيسر لأمين الشرطة وفرا هاربا، وفي أحد الاكمنة ألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

وقال مصدر أمني أن حالة أمين الشرطة مطمئنة، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى وإجراء اللازم له.

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