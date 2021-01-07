طبيب بـ نيويورك يوجه نصيحة للمتخوفين من الحصول على لقاح كورونا

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قال الدكتور حسام أمين، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه حصل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر، لافتا إلى أن جسم الإنسان يكون مناعة ضد الفيروس بنسبة 65% بعد الجرعة الأولى من اللقاح، وتصل نسبة المناعة إلى 95% بعد الجرعة الثانية.



وأشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن الأثار الجانبية للحصول على اللقاح بسيطة كارتفاع في درجة الحرارة، وألم في مكان التطعيم، ناصحا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا حال توفره.



وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن من يشعر بالقلق من الحصول على اللقاح يمكنه الانتظار شهر أو شهرين لزيادة الاطمئنان، مؤكدا أن التطعيمات المتوفرة آمنة.

