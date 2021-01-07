بريطانيا تسجل 2.85 مليون إصابة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 2.85 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

 

وأفادت الجامعة الأمريكية، بأن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 77 ألفاً و470 حالة.

 

وقد أشارت البيانات إلى تعافي 6448 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

 

وأعلنت المملكة المتحدة، تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.

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