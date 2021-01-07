آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

الخميس 07/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إنجليزي، عن آخر مستجدات موقف آرسنال من إمكانية رحيل لاعبه محمد المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأنتشرت العديد من الأقاويل خلال الفترة الماضية عن رغبة بشكتاش التركي في استعارة النني مرة أخرى، خلال يناير الجاري، لاسيما بأن لعب النني الموسم الماضي بقميص الفريق ذاته.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفريق الإنجليزي ليست لديه أي نية في الوقت الحالي للتخلي عن محمد النني".

وأضافت:" يتمسك ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال ببقاء الدولي المصري حتى نهاية الموسم، حيث يرغب في الإبقاء على قوامه الأساسي من أجل المنافسة على لقب اليوروبا ليج، والتقدم في جدول البريميرليج".

والجدير بالذكر أن قدم النني مستويات رائعة للغاية صحبت الفريق الإنجليزي في الموسم الجاري، حيث نال ثقة أرتيتا في العديد من المباريات، مُفضلًا إياه على الإسباني داني سيبايوس.

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