لإعطائهم دروسا خصوصية داخل مدرسة.. إيقاف معلمين وإحالتهم للنيابة في الإسكندرية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ايقاف اثنان من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهم للنيابة الإدارية، بعد ثبوت إعطائهم دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة جلال قريطم الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية دون وازع من ضمير أو خشية من خالق او خوفا من قانون، مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من ظروف استثنائية؛ وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية وبالرغم من قرار من السيد  رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفا عليهم من ذلك الوباء والذى يجتاح العالم بأكمله وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية.


جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، بناء على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية والذي أكد ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبا إلى جنب لعبور تلك الأزمة، وأن ما قام به المعلمان يتنافى مع اخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وان يسلك فى تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة وان ما أقدموا عليه هو أمر فى غاية الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعه ليكون عبرة لغيرة ممن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الأمور.

يذكر أنه قد سبق للمديرية بناء على قرار معالى الوزير المحافظ بتشكيل لجان للمرور على السناتر بموجب قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الاستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤكد السيد اللواء الوزير المحافظ ووكيل أول الوزارة مدير المديرية بأن الواقعه بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز مما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبا لحدوث ذلك مستقبلا كما حذرا من تكرار مثل هذه الوقائع التى تنال من مكانة المعلم وتشوية صورته بين طلابه والمجتمع.

كما قاما بتوجيه الشكر لجميع المعلمين والذين تضاعف جهودهم فى الفترة الحالية وشرحوا مناهجهم بطريقة التعليم عن بعد، وتضافر جهود كافة طوائف المحافظة فى شتى المجالات، وطالبا المعلمين الوقوف جنبا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ 41 دقيقة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعة و 13 دقيقة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى