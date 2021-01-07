لإعطائهم دروسا خصوصية داخل مدرسة.. إيقاف معلمين وإحالتهم للنيابة في الإسكندرية

Advertisements

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ايقاف اثنان من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهم للنيابة الإدارية، بعد ثبوت إعطائهم دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة جلال قريطم الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية دون وازع من ضمير أو خشية من خالق او خوفا من قانون، مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من ظروف استثنائية؛ وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية وبالرغم من قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفا عليهم من ذلك الوباء والذى يجتاح العالم بأكمله وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية.





جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، بناء على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية والذي أكد ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبا إلى جنب لعبور تلك الأزمة، وأن ما قام به المعلمان يتنافى مع اخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وان يسلك فى تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة وان ما أقدموا عليه هو أمر فى غاية الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعه ليكون عبرة لغيرة ممن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الأمور.



يذكر أنه قد سبق للمديرية بناء على قرار معالى الوزير المحافظ بتشكيل لجان للمرور على السناتر بموجب قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الاستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويؤكد السيد اللواء الوزير المحافظ ووكيل أول الوزارة مدير المديرية بأن الواقعه بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز مما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبا لحدوث ذلك مستقبلا كما حذرا من تكرار مثل هذه الوقائع التى تنال من مكانة المعلم وتشوية صورته بين طلابه والمجتمع.



كما قاما بتوجيه الشكر لجميع المعلمين والذين تضاعف جهودهم فى الفترة الحالية وشرحوا مناهجهم بطريقة التعليم عن بعد، وتضافر جهود كافة طوائف المحافظة فى شتى المجالات، وطالبا المعلمين الوقوف جنبا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة.