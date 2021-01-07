أسعار الاسماك في مصر اليوم الخميس 7-1-2020

الخميس 07/يناير/2021 - 12:50 م
اسعار الأسماك في مصر اليوم الخميس
اسعار الأسماك في مصر اليوم الخميس
الفجر الاقتصادي

شهدت اسعار اللأسماك تباين سعري ، اليوم الخميس 7-1-2020، وسط ارتفاع سعر كيلو البلطي والكابوريا بينما تراجع سعر الفلية والمكارونة واستقر الجمبري.

ارتفاع سعر البلطي والبوري:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 18 و20 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 38 و42 جنيهً.

وتراجع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، ، كما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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