طبيب يصدم العالم بشأن مواجهة كورونا (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إنه مازال مبكرا أن نحدد موعد الانتها من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أننا مازالنا في بداية الطريق، فعدد من تم تطعيمهم على متوى العالم قليل جدا، حيث لابد أن يصل عدد الحاصلين على اللقاح من 50 إلى 60% من العالم.

وأشار "البلبيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن عدد اللقاحات التي حصلت على تصريح طوارىء قليل جدا، وإنتاجهم محدود لا يستطيع أن يغطي احتياجات العالم، حيث صرحت الشركات المنتجة للقاحات أنهم سينتجوا 1.3 مليون جرعة خلال 2021.

وأضاف أنه يجب العمل على تسجيل لقاحات أكثر لمواجهة كورونا، متسائلا: "أين دول العالم الثالث من الحصول على هذه اللقاحات؟"، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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