شروط صرف معاش تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:47 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة الاخبار المتعلقة بصرف معاش تكافل وكرامة نقدم لكم في المقالة التالية شروط صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، حيث يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش عن طريق ادخال الرقم القومي عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر معاش تكافل وكرامة من الأمور التي يبحث عنها الناس في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل وخاصة غير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة التي لا يزيد دخلها عن 400 جنية شهري.

وعن شروط صرف معاش تكافل وكرامة إليكم التالي: 
- يصرف المعاش لمن يكون مصري الجنسية.
- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل والمطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.
- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.
- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.

أما رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة يناير 2021، فيتمثل في التالي:
- ادخال كل البيانات الصحيحة والمتابعة باستمرار عبر الدخولعلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي (( هنا ))
- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.
- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ 42 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ نصف ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى