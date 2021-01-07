حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة الاخبار المتعلقة بصرف معاش تكافل وكرامة نقدم لكم في المقالة التالية شروط صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، حيث يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش عن طريق ادخال الرقم القومي عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي.





ويعتبر معاش تكافل وكرامة من الأمور التي يبحث عنها الناس في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل وخاصة غير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة التي لا يزيد دخلها عن 400 جنية شهري.





وعن شروط صرف معاش تكافل وكرامة إليكم التالي:

- يصرف المعاش لمن يكون مصري الجنسية.

- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل والمطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.

- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.

- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.





أما رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة يناير 2021، فيتمثل في التالي:

- ادخال كل البيانات الصحيحة والمتابعة باستمرار عبر الدخولعلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي (( هنا ))

- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.

- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة.