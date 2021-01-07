صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 – 2021، وتأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات بالبطولة القارية، على رأسهم فريقي الأهلي والزمالك ممثلي مصر بالبطولة.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية على حساب سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب جازيل التشادي.

وسيتواجد الأهلي في التصنيف الأول للأندية المتأهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع أندية الوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، وسيتواجد الأندية الـ4 على رؤوس المجموعات بالبطولة.

بينما سيتواجد الزمالك في التصنيف الثاني بالبطولة مع أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، وفيتا كلوب الكونغولي.

أما التصنيف الثالث للأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية سيضم أندية الهلال السوداني وبترو أتليتكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني، ومولودية الجزائر.

وسيتواجد في التصنيف الرابع أندية، المريخ السوداني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وتونجيث السنغالي وشباب بلوزداد الجزائري.

وبناءًا على هذا التصنيف قد تضع القرعة فريقي الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارهما متواجدين في تصنيفين مختلفين.

وستقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا الجمعة 8 يناير في أحد فنادق القاهرة، وستقام معها أيضًا قرعة دور الـ32 "مكرر" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ ساعة الا ربع

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ 42 دقيقة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ 35 دقيقة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى